Así reaccionó Chiquis Rivera a quienes la acusan de oportunista

Si hay algo que tiene Chiquis Rivera es que no puede disimular sus emociones. Ni las buenas, ni las malas. Últimamente ha salido a relucir su posible separación con su esposo Lorenzo Méndez y hay quienes la acusan de oportunista. Muchos dicen que está buscando promoción a cuenta de su vida personal.

Chiquis no pudo resistir la tentación de reaccionar a los comentarios. En una entrevista en el Break de las 7 con Alejandra Espinoza habló ampliamente de lo que está viviendo. "Ayer ya lloré bien dos veces. No estoy pensando en la promoción, estoy pensando en cómo me siento. Quiero que la gente me conozca. Soy así”.

La artista agregó: “A lo mejor a veces hablo de más, pero dije, hoy voy a tener un día medio rarito, pero mañana ya me tengo que sacudir y no puedo estar triste. Me desperté muy alegre y feliz".

Actualmente está promocionando lo que considera el mejor disco de su carrera. Los rumores de su separación y el hecho de que su vida íntima esté en el ojo del huracán la han tenido más nerviosa de lo común. Este sería un momento para que Chiquis Rivera solo estuviera pendiente de su música, pero no es así. Ha tenido que lidiar con todo lo que se dice de su relación.

¿Hay o no separación?

"Mi vida ha sido muy difícil y muy controversial…He aprendido a abrazar esos momentos difíciles porque sé que va a venir algo mejor", dijo la cantante quien dio a entender que se ha sentido señalada y cuestionada, pero ha luchado porque esto no influya en su carrera.



En la entrevista, Chiquis Rivera expresó lo que ha experimentado con tanto acoso sobre su vida en pareja. "Uno en estos momentos difíciles se da cuenta quién está contigo y quién no, o quién está contigo por lo que les puedes dar… No se vale que digan que todo lo que está pasando es promoción porque sale mi disco. Jamás, jamás haría algo así. Le tengo tanto respeto a mi arte", dijo.

La cantante no entró en detalles sobre su relación con Lorenzo Méndez. No obstante cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener hijos señaló: “Si él pudiera ¡yo ahorita ya estaría embarazada! Si fuera por él, un bebé cada año".

