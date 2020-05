El pasado rockero de Pepe Aguilar que pocos recuerdan

Actualmente Pepe Aguilar es reconocido como una de las voces más importantes de la música regional mexicana. Sin embargo, los inicios de su carrera fueron muy diferentes a lo que ahora conocemos de él, pues a pesar de ser hijo del 'Charro de México', la pasión del cantante era el rock.

Ángela Aguilar presume su drástico cambio de look con cabello blanco La cantante presumió u nuevo look en un video a lado de su hermana Aneliz mientras ambas hacían yoga en casa.

Antes de ser uno de los cantantes de música mexicana más reconocidos, Pepe Aguilar era un rockero rebelde

Pepe, comenzó su carrera en la música como el líder de una banda de rock llamada Equs. Inspirado por sus bandas favoritas, como Pink Floyd, Genesis y Rush, el músico llegó a crear varias canciones e incluso, grabó un disco en 1987.

Sin embargo esta no tuvo éxito, ya que en ese momento, este género no contaba con tanto apoyo como ahora. Además de que su padre, Antonio Aguilar, no aprobaba la decisión de su hijo de romper con la tradición familiar en la música mexicana.

Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar en concierto. - Instagram

Finalmente, Pepe cambió de opinión y decidió seguir los pasos de su padre como un representante de la música ranchera, la cual le permitió desarrollarse como artista y consolidar su estatus como una de las voces más importantes de México.

A pesar de decidirse por continuar con la tradición de la música ranchera, Pepe le dio un nuevo sonido a este genero, ya que nunca se despegó de las influencias de sus días como rockero.

La familia de Pepe Aguilar ha pasado la cuarentena en su hacienda de Zacatecas - Instagram

Además, ha realizado tributos a algunos de sus cantantes de rock favoritos, como Gustavo Cerati, con la canción 'Prófugos' y Saúl Hernández, con el éxito 'Viento'.

También ha sido un impulsor del género al prestar sus estudios de grabación a varias bandas de rock independientes y frecuentemente habla con entusiasmo de las lecciones que le ha dejado explorar distintos lados de la música.

Te recomendamos en video: