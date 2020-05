Así sería el regreso de Meghan Markle a la televisión

Después de abandonar la realeza persiguiendo su independencia financiera, el príncipe Harry y Meghan Markle están rehaciendo su vida en Los Ángeles donde ambos se embarcarían en nuevos proyectos.

Es por este motivo que no es una opción distante que Meghan considere regresar a la televisión de la cual ya formó parte antes de conocer a Harry, teniendo participaciones en serios proyectos de la talla de la serie Suits.

Ni protagonista de cine y ni de televisión

Según la revista Glamour, la mamá de Archie podría volver a las viejas andanzas pero esta vez en condición de productora o a la cabeza de una empresa encargada de producciones audiovisuales.

Sería algo "no muy diferente a lo que crearon los Obama después de salir de la Casa Blanca, cuando establecieron su compañía de producción 'Higher Ground' y luego firmaron un acuerdo de producción de varios años con Netflix para producir películas y documentales que cubren temas como raza, clase , democracia y derechos civiles", escribió Omid Scobie.

Meghan le habría dicho adiós a su faceta de actriz. - Instagram

Scobie es un reportero especializado en temas de realeza para el Sunday Times y de acuerdo con sus palabra citadas en el mismo medio, esta sería una gran transición impulsada por todo el trabajo diplomático que viene desarrollando la pareja desde hace algunos años.

De momento lo que sí es cierto es que Meghan Markle tiene pautadas varias colaboraciones con Disney y por supuesto tiene todos los contactos y el currículo que labró en su carrera que consistió en apariciones en episodios de Hospital General, Century City, Cuts, Love, 90210, Knight Rider, Sin rastro, CSI: NY, The League, Castle, entre otros.

Estuvo en Fringe como la agente Amy Jessup en los primeros dos episodios de su segunda temporada, mientras que en el cine tuvo apariciones en Get Him to the Greek, Remember Me y en Quiero matar a mi jefe.

