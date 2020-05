Danna García se reconcilió con sus compañeros de Pasión de Gavilanes tras sus polémicas declaraciones

La cuarentena también ha sido tiempo para reconciliaciones. Así lo demostró la actriz colombiana Danna García quien aparentemente ya dejó la enemistad con sus compañeros de la telenovela "Pasión de Gavilanes", después de sus polémicas declaraciones.

Hace unas semanas la intérprete que aún no ha podido recuperarse del todo de coronavirus, afirmó que no encajó del todo en el grupo porque atravesaba una difícil situación personal y el protagonismo de su papel levantó envidia entre sus colegas.

"Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano", aseguró tajantemente en esa ocasión durante una transmisión en vivo.

Danna García sanó viejas heridas

No obstante, parece que todo quedó atrás. Según la revista People la también protagonista de otras producciones como "Bellas Calamidades" y "Un gancho al corazón" afirmó que su enfermedad sirvió de puente para estrechar los lazos.

"Nos ha unido esta crisis, lo siento así porque desde que yo me enfermé y contacté con ellos a través de un mensaje la respuesta ha sido muy linda", manifestó la cafetera de 42 años en sus redes sociales.

De hecho, para mantenerse constantemente al día crearon un grupo de WhatsApp donde se cuentan los pormenores de sus vidas.

"Y sí tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros, creo que el único que no está es Mich (Michel Brown), no sé por qué, y Natasha (Klauss) me escribió que si me podía unir y le dije ‘claro cómo no me van a unir al chat’, entonces ahí estamos juntos", contó la mamá de Dante.

Esto sucedió tras las diferencias públicas surgidas a raíz de sus comentarios entre los que destacaron las palabras de su colega Juan Alfonso Baptista, Óscar Reyes en el dramático, contando que él intentó acercarse a la actriz y ella lo rechazó.

"Yo sí he intentado conversar con ella pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella", dijo el actor en ese momento.

