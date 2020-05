Eugenio Derbez confesó cuál fue su peor error como papá

Los padres cometen errores y Eugenio Derbez identificó los suyos en una íntima charla que sostuvo con su hija Aislinn para su canal de Youtube. En la conversación aseguró que les inculcó mal el concepto de éxito, lo que a ellos les trajo consecuencias.

De acuerdo con la revista Hola, la joven actriz fue la primera en hablar sobre lo que significó para ellos crecer con un padre que buscaba arduamente oportunidades para sobresalir en el estrellato y alcanzar el ansiado tope que imaginaba.

Las secuelas de crecer con Eugenio Derbez

“Tu siempre sentiste que lo más importante en la vida era ser el número uno, el mejor en todo y siempre fuiste extremadamente competitivo y creías que la vida se trataba de eso”, comenzó a relatar la estrella de 'La Casa de Las Flores'.

"Eso nos lo inculcaste a todos tus hijos muy fuertemente. A mi eso me traumó mucho y yo a diferencia de ti, no me motivaba el competir y el ser la mejor, al contrario, me hacía sentir mal, me hacía sentir menos”, le confesó a su padre.

Al escuchar la revelación de su hija, Eugenio Derbez reconoció la presión que colocó sobre sus cuatro hijos, producto de diferentes relaciones.

"Yo creo que uno de los errores más grandes de mi vida fue el inculcarles a mis hijos esta filosofía de ‘tienes que ser el mejor’, ‘tienes que ser exitoso’, ‘si no eres el mejor no eres nadie, no vales’, y lo único que hice fue traumarlos, fue contraproducente”, reconoció la voz de varias películas animadas.

Eugenio Derbez y su actual pareja, Alessandra Rosaldo. - Instagram

De igual manera, confesó que esa justamente fue la causa por la que sus hijos se rebelaron en contra de él porque no querían competir bajo las reglas del mexicano de 58 años.

“Hoy que tengo cierto nivel de éxito, hoy que puedo decir que logré parte de lo que yo quería, me doy cuenta que no es por ahí. Que el éxito no está en ser famoso, ni ser rico, ni en ganarle a los demás, ni en ser el número uno, ni ganar premios… ahí no está la felicidad”, reflexionó el también empresario.

