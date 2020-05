Danna García llora al recordar que pensó que nunca vería nuevamente a su hijo

Danna García espera pronto ver la luz al final del túnel y terminar de recuperarse del coronavirus, después de ser positivo en tres pruebas distintas, que indican que aún no ha podido librarse del todo de ese padecimiento.

En medio de las dudas y temores propiciadas por el Covid-19 la actriz recientemente confesó en una charla en vivo a través de su perfil de Facebook con todos sus seguidores, que manifestó sus últimas voluntades por si moría a causa de la enfermedad.

Según la revista People, la intérprete de 'Qué bonito amor' reconoció que la primera vez que supo que estaba infectada dijo cuáles serían sus deseos sobre su pequeño hijo Dante, al que ya suma más de dos meses sin poder verlo.

Danna García reveló que la pasó mal en las grabaciones de Pasión de Gavilanes La actriz colombiana dijo que estaba muy sola.

"Cuando a mí me dio la primera vez yo alcancé a hablar con toda mi familia y dar instrucciones de lo que querían que hicieran con mi hijo, quién se encargaba y cómo se encargaba, cuál era mi voluntad… En ese momento cuando uno siente que puede que ya no esté es un momento muy difícil", explicó en la conversación.

Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema puesto que se conmovió hasta las lágrimas al recordar lo duro que ha sido el proceso para ella, separada de sus familiares y sufriendo el acoso de sus vecinos por tener coronavirus.

Danna García. - Instagram

"No me gusta pensar en eso porque me duele mucho pero sí, lo que más extraño es mi hijo", dijo emocionada y añadió que "yo siento que tenemos que hablar de vida y no de muerte. Este es un momento para hablar de vida", conforme con el mismo medio.

La colombiana ya se encuentra más cerca de recibir el alta médica después de una reciente recaída, que la alejó nuevamente de estar con los suyos.

