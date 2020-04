Danna García reveló que sus vecinos la acosan por tener coronavirus

Aunque la pandemia de coronavirus sigue extendiéndose y con él, el miedo de contagiarse, muchas personas lo han llevado hasta el extremo. O por lo menos donde reside la actriz Danna García, que ha sido víctima de discriminaciones.

Desde hace algunas semanas García está contagiada con la enfermedad, de la que tuvo una recaída y no ha podido curarse del todo, motivo que han aprovechado sus vecinos para maltratarla.

Doble pesadilla

"En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus", escribió la artista en su cuenta de Twitter.

La conocida protagonista en "Pasión de Gavilanes" comunicó que ha visto restringidos sus derechos de uso comunitario por el temor que existe en la comunidad pero esto ha traído consecuencias para su salud, de por sí debilitada.

La actriz ha revelado su proceso en las redes sociales. - Instagram

"Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras", añadió Danna García en su perfil social.

Danna García, vocera de estas injusticias

Sin embargo, conociendo su popularidad, la artista ha decidido darle voz pública a las personas que sufren de acoso por tener coronavirus, como hizo justamente el pasado domingo 26 de abril a través de un Instagram Live.

La conversación se denominó "Charla entre amigas", junto a Gimena Liberman, para tratar este tema y concienciar a los participantes sobre los daños que ocasiona tomar esas posturas.

Fue el 16 de marzo cuando la colombiana de 42 años difundió que había contraído el virus, siendo una de las primeras celebridades latinas en informarlo, reportó People.

Esto tras regresar al continente americano de un viaje en Europa, uno de los puntos álgidos del COVID-19.

