Tío de Luis Miguel asegura que el cantante tuvo un hijo con Lucía Méndez ¿Será cierto?

Totas sus seguidoras siempre han mantenido interés por la vida amorosa de Luis Miguel. Sin embargo este es un tema que el artista ha mantenido siempre en privacidad. Ahora sale un tío suyo asegurando que el cantante tuvo un hijo con Lucía Méndez.

La verdad es que el también llamado Sol de América ha tenido una extensa lista de romances. Desde guapas actrices hasta cantantes, deportistas, socialités y conductora del televisión.

Entre estos amoríos se destaca uno que tuvo con Lucía Méndez. La revista “Quién” relató que la actriz reveló algunos detalles de la relación que mantuvo con Luis Miguel a finales de la década de los 80. Se conocieron durante el festival Acapulco 1987.

"Resulta que (Luis Miguel) tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo. A mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Fue una atracción mutua, él era muy bello y yo no estaba tan fea (…) Me dijo que tenía 20. Yo le creí y resulta que realmente tenía 17, claro que pudo haber sido un delito”, dijo Lucía en una entrevista para De Primera Mano.

La revelación del tío de Luis Miguel

Ahora Lucía Méndez vuelve a ser centro de atención, después de que Vicente Gallego, tío de Luis Migueo, asegurara que ambos artistas habían ocultado que tuvieron un hijo juntos.

De acuerdo con el tío de Luis Miguel, su hermano Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le confesó que su hijo había embarazado a Lucía Mendez. Las declaraciones hicieron que las redes estallaran en comentarios. Muchos aseguran que que el hijo en común del cantante y la actriz es Pedro Antonio Torres, pues tiene una edad que correspondería con la versión de Gallego.

Ni Luis Miguel, ni Lucía Méndez se han pronunciado al respecto. En una entrevista pasada que la actriz concedió al programa hoy reveló el motivo por el que decidió terminar con el cantante. “Me daba mucho miedo perderme de amor. Era imposible no caer y por eso me retiré de su vida, no pude, dije 'La voy a regar", dijo.

