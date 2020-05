Drake confiesa que Kylie Jenner es su amante y tiene "20 como ella"

Drake avivó la polémica a lo grande después que en una transmisión en vivo revelara algunas canciones inéditas, al mejor estilo de Bad Bunny, y en ellas sus fanáticos confirmaran que Kylie Jenner fue su amante.

O por lo menos, eso es lo que dice el cantante canadiense después de meses de especulación sobre una presunta relación entre ambos que surgió tras la ruptura de la hermana menor del clan Kardashian Jenner con Travis Scott.

Desde entonces estuvieron saliendo juntos, a pesar que solo eran amigos como ellos mismos afirmaron en ese momento, pero ahora parece que la relación subió a otro nivel.

“Sí, soy un enemigo de la sociedad… Esto es verdadera mierda. Kylie Jenner es sólo una amante y sí, tengo 20 'malditas Kylies' más", reza el tema del rapero que nunca fue publicada y que compartió por Instagram.

Drake playing some more unreleased songs and IG wasn’t having it pic.twitter.com/Y5sEElHXK7

— 10pc Killa (@Meezyblvd) May 21, 2020