Daddy Yankee recuerda sus inicios con video inédito

Para algunas personas es difícil tolerar que un chamaco del barrio, sin diploma universitario, haya progresado. En mis tiempos la moda era ser GANGSTER , ahora en los case todos quieren ser súper estrellas del Reggaeton, aquí les muestro que con disciplina, enfoque, visión, actitud se puede lograr. NO LE BAJEN #TBT 1995