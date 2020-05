Critican a Kendall Jenner por lucir "miserable" en portada de revista

Kendall Jenner es quizá la Kardashian-Jenner más hermética del clan. A diferencia de sus hermanas, ella no ha llamado la atención por los reality shows como Kim o los negocios en el mundo del maquillaje como Kylie sino por incursionar en el modelaje.

A sus 24 años, Kendall ha destacado en importantes pasarelas como en el Victoria's Secret Fashion Show, así como en portadas de revistas de moda como Vogue o Harper's Bazaar.

Ls modelo siempre luce impecable, portando marcas de ropa y accesorios como Chanel o Burberry. Eso sí, ha sido víctima de muchas burlas y críticas por su "actitud" y "falta de talento".

Recientemente Kendall fue invitada a una sesión de fotos para ser portada de la edición del mes de Vogue Japan. Pero aunque luce espectacular, usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad para encontrar lo que estaba "mal" con ella.

Al parecer, muchos estuvieron en desacuerdo con la elección de Kendall ya que la edición decía "Positive Energy" pero su expresión reflejaba todo lo contrario.

"¿No podían escoger a alguien más alegre?", "Sí, se ve muy positiva (sarcásmo)", "¿Por qué siguen eligiendo a esta chica que no tiene talento, sólo el apellido? , "No se ve nada contenta, me da flojera", fueron algunos de los comentarios en Internet.

Siempre polémica

Jenner comenzó a trabajar con las mejores marcas como Chanel, e incluso se convirtió en un Ángel de Victoria Secret. A lo largo del crecimiento de su carrera como modelo, Kendall continuó filmando el reality show de la familia, aunque dejó claro que no se sentía cómoda, especialmente porque padece de trastornos de ansiedad y fobia social.

En el verano de 2018, Jenner dio una entrevista en la que reveló que siempre había sido "súper selectiva" sobre los desfiles de moda que haría, a diferencia de "esas chicas" que hacen treinta shows por temporada. Inmediatamente después de su entrevista, otras modelos intervinieron sobre el tema, diciendo que se sentían ofendidas y enojadas por el desaire.

Las compañeras modelos respondieron diciendo que las declaraciones de Jenner solo revelan el nivel de privilegio que ha disfrutado..

En los últimos meses, las críticas parecen haber aumentado ya que muchos discuten que "no tiene madera de modelo" y que su lugar ha sido "por suerte". Muchos usuarios señalan que parece tener una ética de trabajo "perezosa" en comparación con otros modelos jóvenes y que no destaca como otras.

