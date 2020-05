Kimberly Flores cubre su pecho con oro y perlas para transmitir emotivo mensaje

View this post on Instagram

Lo importante es vivir la vida a nuestra manera, respetemos pero sobre todo amémonos los unos a los otros. Me uno a seguir construyendo ese camino de paz. #diainternacionalcontraahomofobia #loveislove #lgbtq🌈 #Equidad #kimflores #inclusion 🤍❤️🧡💛💚💙💜