¿Hubo un tercero? Mauricio Ochmann habla por primera vez de su separación con Aislinn Derbez

Después de mantenerse al margen el último mes, aproximadamente, tras hacer pública su separación con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann decidió hablar al respecto para zanjar las dudas que lo tildaron de culpable.

Si algo dejó claro es que no se trató de una tercera persona en la relación ni mucho menos una infidelidad de su parte. Así lo reveló en una entrevista al programa Hoy de Univisión, citado en la revista People.

“De entrada me da un poco de risa y un poco de 'no manches hasta dónde se meten' y lo que pueden inventar. No hay sangre, no hay traición, no hay culpables”, aseguró el protagonista de "El Clon" en la conversación.

Esto tras ser cuestionado por las lluvias de rumores que cayeron luego del anuncio en Instagram, en el cual manifestaron que dejarían de lado su relación como pareja pero sí cultivarían la amistad. Por eso dijo estar impresionado por los chismes.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. - Instagram

“Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que, al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero", explicó sobre los problemas que afectaron su unión.

Sin embargo, manifestó que tomaron la mejor decisión, a pesar de lo duro que resultó, porque "ella está feliz y yo también, nos adoramos y la bebé (Kailani, hija de ambos) también está feliz. Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema”.

Aislinn Derbez contó todos los problemas que atravesó con Mauricio Ochmann en el estreno de su podcast "La magia del caos", es el nuevo espacio de la actriz donde confesó varios detalles de su vida personal.

Mauricio Ochmann no vuelve al reality show

Del mismo modo, el actor fue interrogado sobre la posibilidad de aparecer nuevamente en "De viaje con los Derbez", un reality show que mostró a la familia de su esposa y a él, recorriendo y viviendo aventuras por Marruecos, que fascinó al público.

No obstante afirmó que no estará en la segunda temporada, que ya fue confirmada, debido a que no le gustó cómo funciona el proceso de grabación. "Mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro”, finalizó.

Te recomendamos en vídeo: