Así reacciona Danna Paola a rumores sobre romance con Sebastián Yatra

Recientemente Sebastián Yatra informó que había terminado su relación con Tini Stoessel. Casi que de de inmediato, los fanáticos de la pareja señalaron a Danna Paola como la manzana de la discordia en la separación. Esto debido a que hace unos meses se rumonó sobre una supuesta infidelidad del cantante con la actriz. Danna se cansó de tantos comentarios y tuvo una reacción ante todos los señalamientos.

Como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus, Yatra y Tini y habían manifestado su preocupación por no poder verse. Y luego se anunció la separación definitiva de la querida pareja.

Danna Paola comenzó a ser señalada como una tercera en la relación y la culpable de la separación. Esto debido a que la actriz comenzó a darle likes a todas las fotografías que Yatra subía al Instagram.

“Se viene una bomba”

Luego de lo anterior Danna Paola se comunicó con Sebastián Yatra mediante de una videollamada en Facetime. Esta la la compartió a través de sus redes sociales. El video lo tituló "se viene una bomba", dejando a todos atónitos, cuando en realidad se refería a que habían elaborado un tema juntos.

Hace poco rodó un video en el que da Danna Paola interpreta la canción “Mala Fama”. Este ha sido tomado como la prueba de la culpabilidad. “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui”, dice la actriz en la grabación. Esta última frase que la Danna remarcó en tono de bromo ha dado mucho de qué hablar.

No obstante, luego de tantas críticas Danna aclaró en un video en vivo de preguntas y respuestas con sus fanáticos que no había nada entre Yatra y ella más que una amistad y una relación sumamente profesional. Aprovechó para adelantar que ambos están trabajando en composiciones juntos y que lo admira mucho como artista y como ser humano.

