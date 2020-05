J Balvin se enfureció con un fans por enviarle un mensaje obsceno

J Balvin es uno de los artistas más asiduos de las redes sociales. Le gusta compartir con su fanaticada los momentos de su día a día, así como sus logros y sus pensamientos.

Siempre esta actitud ha sido favorable, pero esta vez tuvo un desagradable momento. Todo debido a que una de sus seguidoras le envió un mensaje obsceno que lo enfureció.



El cantante, como usualmente hace compartió una selfie en su Instagram. Esto para incentivar la interacción con su fanaticada. “Te observo”, escribió el intérprete de “Blanco”. La imagen no tardó en llenarse de like y mensajes, pero hubo uno en particular que llamó su atención.

¿Qué le dijeron?

La seguidora de J Balvin escribió: “Échame tu leche”. Evidentemente tenía una propuesta sexual explícita. El cantante respondió: “No tomo lácteos y mejor compra algo para la cara de sin vergüenza”.

La respuesta del cantante fue apoyada por muchos de sus seguidores. Estos se pusieron de parte del reguetonero. En total unos 200 seguidores le dieron muestra de respaldo ante tan insólito comentario.

“Así se dice. No se pueden permitir las faltas de respeto” y “¿quién es esa chica? Elimínala por favor”. También le escribieron “Muy bien respondido J Balvin, Los verdaderos fanáticos jamás pondríamos algo así”, Entre los respaldos también figuraron palabras compo: “El hecho de que seas una figura pública no le da derecho a nadie a faltarte el respeto” y “Te apoyamos, la cordura siempre por delante”.

El hecho es que J Balvin realmente se enfureció con el comentario y no es para menos. La chica debió sentirse muy apenada ante la respuesta y las centenares de personas que salieron en la defensa del cantante, quien dio muestras de que la dignidad no se pierde por ser famoso. Dio una muestra de que no todo se tiene que soportar de los seguidores.

