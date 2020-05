Hermana de Karol G casi es atropellada por un auto: “La vida pasó por un segundo”

View this post on Instagram

єℓ тιємρσ ۹υє ѕє ԃιѕƒяυтα єѕ єℓ νєяԃαԃєяσ тιємρσ νινιԃσ∙ El día de ayer, fue algo inesperado, pasó que casi a mi perrito pitó y a mi nos arroya un carro, la vida pasó por un segundo, después de eso quede en shok, pensé en qué hay veces desperdiciamos la vida discutiendo por bobadas, estando mal con la persona que amamos, desperdiciamos tanto la vida encargándonos de adquirir y adquirir mas cosas y se nos olvida disfrutarlas, poseemos cosas materiales y no te aseguro que solo la utilizamos una o dos veces y luego se archiva, nos empeñamos tanto en mirar al futuro y no aprovechamos el hoy, por que el hoy es el vivir, decimos que cuando llega el amor de mi vida, cuando el amor lo tenemos ahora tu pareja actual es eso el amor de tu vida, por que la vida es ya, es hoy, no mañana, que ten cierto es que la vida es la que nos pone el día, y la hora, no nosotros como pensábamos.. así que mis amores, aprovechen el hoy, abracen a sus papás si los tienen, dígale a su pareja que la ama, que es todo para el o ella, disfrute del vecino del lado, siéntese a tomarse un cafe, juegue con su perrito, abrácelo, dele picos como yo a este bebé que ves en la foto, aliméntese de lo bueno, aléjese de lo malo, sea bueno, enfóquese en pensar positivo, y яια…. Que eso se llama νινιя.. ƒєιʑ ԃια мιѕ вєвєѕ у ۹υє ԃισѕιтσ кσѕ вєηԃιցα..🙏🏻♥️💋🐾