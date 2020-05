Karol G hizo la revelación más sincera de la cuarentena: "empecé a quebrarme por dentro"

Estamos acostumbrados a ver a las celebridades compartir su lujoso estilo de vida a través de las redes sociales y a deslumbrar con sus apariencias, sin embargo, Karol G rompió el molde expresando sinceramente lo que ha significado la cuarentena para ella.

En una íntima conversación con la revista People, la cantante aseguró que su primera reacción ante el decreto de aislamiento social por el coronavirus fue hacer una larga lista de asuntos pendientes, pero no todo ha salido como ella se esperaba.

“Ha sido como una cosa muy loca, porque al principio estaba en ese pensamiento de que era un momento de hacer muchas cosas, de disciplinarme al máximo, de levantarme temprano, de leer un montón, de hacer mucha música, mucho ejercicio”, comenzó a relatar la colombiana.

Karol G también ha pasado lo mismo que tu. - Instagram

Un reto para todos

Sin embargo, aseguró que con el transcurso de los días "empecé como a quebrarme por dentro porque es un momento de mucha sensibilización personal de los humanos, de recapacitar, de leernos por dentro, de reconectarnos con nosotros mismos", reflexionó.

Al igual que muchos en este tiempo, pronto empezó a desarrollar apatía, confesando que “hay días en los que me levanto aburrida, no quiero hacer nada, no me levanto, no me paro de la cama, duermo un montón, y entendí que todo es válido, que no estábamos preparados para lo que está pasando”.

Es por este motivo que tuvo la iniciativa de unirse a los conciertos 'Bud Light Seltzer Sessions: Your Flavor, Your Show', a beneficio de la Cruz Roja, emitido a través de Youtube el pasado viernes 8 de mayo.

“Lo que prefiero de mi carrera es tener esa oportunidad, ese momento del show cuando comparto con mi público, pero no quería dejar morir esa conexión, por eso esta fue la oportunidad perfecta para mí de conectarme con ellos de cierta manera”, afirmó sobre el evento donde quiso regalarle una sonrisa a sus fans, a pesar de todo.

