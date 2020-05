El vestido con el que la princesa Charlotte le rindió tributo a su abuela, Lady Di

View this post on Instagram

Happy 5th Birthday to Princess Charlotte of Cambridge 💞💞💞 . . Omg, she's grow up so fast😥🤩. And Charlotte so cute and so beautiful 😍🥰. Happy birthday cutie pie ❤. Love you 😘. . . #princewilliam #williamarthurphiliplouis #dukeofcambridge #katemiddleton #catherinemiddleton #catherineelizabethmiddleton #duchessofcambridge #princegeorge #georgealexanderlouis #princegeorgeofcambridge #princesscharlotte #charlotteelizabethdiana ##princesscharlotteofcambridge #princelouis #louisarthurcharles #princelouisofcambridge