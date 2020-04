Una pequeña con cáncer estremeció el corazón de Shakira

View this post on Instagram

Corina, ella es @shakira . Shakira, ella es Corina 💙 Presentamos a estas dos chicas preciosas, intercambiamos risas y bailes y ¡chas! ✨ una bonita amistad on line ha surgido entre ellas. Seguimos diciéndoles a nuestros peques #NoEstásSolo. Nada más lejos, el aislamiento se lleva un poquito mejor en la mejor de las compañías. 😍 Porque sabemos que el cariño supera todas las distancias… ¡Seguimos, peques! 💪🏼