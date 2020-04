Revelan fotos íntimas que envió Carlos Rivera y no fue a su novia

Carlos Rivera parece que siempre tiene algún motivo para volverse tendencia. Esta vez se filtraron unas fotos íntimas donde el artista sale desnudo y no se las envió precisamente a su novia.

El actor y cantante se ha convertido en tendencia en las últimas horas con imágenes donde sale desnudo. La información la reveló el reconocido periodista Jorge Carbajal. Éste publicó hasta un video en Youtube donde se ve el caliente chat.

Al parecer, Carlos Rivera coquetea con una fans, aunque en la grabación no se logra ver el género de la persona con quien habla.En la grabación En el vídeo se compartieron algunos captures de pantalla de la conversación y no es con Cynthia Rodríguez ¿Qué dirá ella?

¿Duermes así, sin ropa?

Estos son los captures de la conversación de Carlos Rivera. - Agencias

Las imágenes muestran a un hombre desnudo acostado boca abajo y con un tonificado cuerpo. Aunque no se le ve el rostro todo indica que se trata deTambién se deja ver en el chat donde le preguntan “¿Duermes así, sin ropa?” y él, en medio de la conversación señala que la foto la envió a ver si la otra persona se anima. Pero ésta le contestó que le daba vergüenza enviar una imagen similar.Cabes destacar que, hasta ahora, el intérprete de "Otras vidas" no se ha pronunciado sobre las fotografías. Aunque todas las seguidoras hacen comentarios de que no le dé pena admitir que es él porque se ve espectacular.El asunto es que si se trata de fotos de, son muy comprometedoras. Hasta ahora el cantante se ha destacado por su gran carisma y el generoso corazón que ha mostrado en tiempo de pandemia. Pero con estas imágenes deja al visto otras facultades de su cuerpo que dejan a más de una con la boca abierta.

