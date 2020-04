Carlos Rivera hace histórico dúo con Leo Dan

Las baladas con sabor a mariachi del artista argentino Leo Dan, que tanto sonaron en los 70 y se convirtieron en un clásico de todos los tiempos, vuelven a sonar en un nuevo disco y como parte de él, lazó la canción Esa pared a duo con Carlos Rivera.

El nuevo álbum se llama Celebrando a una leyenda, segunda parte, y Esa pared es el quintos encillo de su tributo, disponible en todaslas plataformas desde el viernes 17 de abril.

El cantautor argentino de 78 años dijo al diario El Sol de México, que se Esa pared le ha dado satisfacciones por más de cinco décadas.

"Fue una composición que después de estar en balada, me introdujo en el mercado del mariachi. A mí no me dejaban grabar en ese sonido, porque yo era baladista", dijo Leo Dan.

"Yo le dije a mi productor que me dejara hacerlo, aunque fuera lo último que hiciera en la profesión -añadió Dan-. La grabé con otros nueve temas en un álbum".

El artista apostó a un género muy regionalista, y no siendo él nativo de México, tendría poca credibilidad. Pero él decidió arriesgarse.

"Al terminar aquel disco me fui a casa de la Virgen de Guadalupe a pedirle que le gustara al público y hasta el día de hoy me ha funcionado bastante bien, gracias a Dios", dijo el cantante que reside en Miami.

Agregó que ese tema le ha abierto las puertas de muchos mercados y le permitió hacer 15 producciones con mariachi.

Sobre su participación, el cantautor mexicano Carlos Rivera transmitió a través de su cuenta de Instagram su entusiasmo por esta participación.

"Hace tiempo mi mamá me decía que, ¿por qué no hacía un dueto con Leo Dan? Así que cuando recibí esta invitación no me pude negar", dijo Rivera.