Los Rolling Stones lanzan su primera canción después casi una década y la dedican a la pandemia

La banda de rock británica The Rolling Stones lanzó esta semana una nueva canción, después de casi una década, y la dedicó a la pandemia del coronavirus. El tema ha causado sensación en las redes. Esto no es solo por el retorno de estos importantes compositores sino por la susceptibilidad que ha generado el coronavirus en la población y la canción logra transmitir esta nostalgia.

Exactamente hace ocho años que grabaron su último disco. Ahora se vuelven a unir y sacan a la luz el tema titulado ‘Living in a Ghost Town’ (‘Viviendo en una ciudad fantasma’). Sin duda, se trata de una canción que toca las cifras y que está dedicado a todo lo que el mundo está experimentando con el terror del contagio y la soledad de la cuarentena.

“Estábamos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción, ‘Living in a Ghost Town’, que pensamos tendría resonancia con los tiempos en que estamos viviendo “, escribió el cantante de a The Rolling Stones, Mick Jagger, en su cuenta de Twitter.

Escrita en confinamiento

Keith Richards, el guitarrista de The Rolling Stones, relató que la canción fue escrita el año pasado. En ese entonces, el grupo comenzó a trabajar en Los Ángeles en su próximo álbum. No obstante, la versión final del tema fue terminado por los artistas ya en condiciones de autoaislamiento debido al coronavirus.

Así le ha cambiado la vida a la actriz de la Casa de papel víctima del Convid-19 Isabel Ituño dio positivo al coronavirus el pasado 18 de marzo y ya nada fue igual.

El videoclip de la canción muestra las calles, metro y atracciones de Londres vacíos a consecuencia a la cuarentena. Transmiten la tristeza que se ve en los espacios vacíos de seres humanos. También se evidencia cómo el mundo parece paralizado ante lo que está viviendo.

No cabe duda de que está canción ya es todo un éxito de The Rolling Stones. Los seguidores no paran de reproducir el videoclip y han logrado llegar a los corazones de las personas ante esta terrible pandemia que estamos viviendo.

Lee también: Sale da alta bebé que nació de mujer que murió por coronavirus

Te recomendamos en vídeo: