El Cambio de look de Mauricio Ochmann que lo hace ver más sexy que nunca

View this post on Instagram

Emocionado de presentar el trailer de “R”, la nueva serie de drama y humor negro que estrena el 27 de abril por @ParamountTVLA y el 7 de mayo por @clarovideo. Pronto también en EEUU por @StreamPantaya #Errelaserie Agasajo y diversión total queridos @paulinada_ @andruchis @jesuszavala_mx @poncho_b @aribrickman @renatogutz @lourdesgazza @plutarcohaza @valerozavera @yuririadelvalle @marcodelao @carolinanzures @luisfernandop_mx @galamontes @anaceliaurquidi y Mil gracias a toda la banda involucrada en este proyecto!! Que buen viaje!!