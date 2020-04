Aislinn Derbez se sinceró respecto a sus excesos con el alcohol

La actriz Aislinn Derbez confesó en el show en Youtube de su hermano José Eduardo que pensó que iba a perder la vida durante una oportunidad al excederse tomando alcohol, añadiendo algunos detalles desconocidos sobre su relación con la bebida.

Secretos al aire

Durante el programa estuvieron jugando largo y tendido "yo nunca, nunca", una dinámica donde las personas confiesan cosas de su pasado. Aislinn le contó al también hijo de Eugenio Derbez que durante su adultez temprana le costaba controlarse cuando tomaba alcohol.

La hija mayor de Eugenio Derbez. - Instagram

“Tuve como esta etapa de alcohol de los 18 a los 24-25 años. Cuando me ponía peda, me ponía peda en serio”, relató la intérprete de La Casa de las Flores.

“Yo decía, yo no voy a tomar porque me gusta, yo voy a tomar porque quiero ponerme hasta el queque”, continuó relatándole durante los 25 minutos de duración del vídeo.



No obstante, el episodio más fuerte llegó estando en Nueva York cuando pensó que había tomado de más y esto la podría llevar hasta la muerte.

"Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me hormigueaban las manos y empece a sudar frío y dije 'me voy a morir, me voy a desmayar'. Era cuando estudiaba en Nueva York. Empecé a sudar frío y me caí en la calle, me desmayé”, dijo.

"Me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar", añadió.

Por este motivo Aislinn Derbez habría dejado de tomar, además de las fuertes resacas posteriores, según reseñó Cosmopolitan.

La expareja de Mauricio Ochmann recientemente también estuvo en el ojo de la polémica luego que publicara una sexy foto que quizás no le agradó a su padre, también un reconocido actor.

