"Sigue siendo una batalla diaria": Jorge Zabaleta se sincera sobre su lucha contra el tabaco

Durante la cuarentena que realiza en su hogar, Jorge Zabaleta participó del programa Al otro lado, conducido por Nataly Chilet. Durante la conversación, el actor se refirió a las dificultades que ha enfrentado con su hotel Desértica en San Pedro de Atacama debido a la baja del turismo producto del coronavirus, y también a su lucha contra la adicción al tabaco.

"Cumplí ocho meses. Todos los 20 tengo mesiversario. Ocho meses sin fumar y sigue siendo una batalla diaria. Por lo menos una, dos, tres veces al día me vienen unas ganas de fumar muy fuertes, porque además la nicotina es una droga muy potente, y puta, me tiemblan las manos", contó el actor sobre el cambio.

"Ahora, yo fumaba mucho, mucho. Y bueno, aguantarse no más. Cada vez estos periodos de ganas de fumar son más cortos. Te viene como la crisis, y antes esa crisis que te duraba una hora y media, ahora te dura cuatro minutos, cinco minutos", aseguró, para luego explicar por qué decidió dejar el tabaco.

"Lo dejé porque un día me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir de verdad mal, se me venían los 50 encima, y ahí dije 'ya, basta. Ya me fumé todo lo que tenía que fumar, y chao. Lo dejé"", dijo, profundizando en torno a las consecuencias que esta adicción puede tener en la vida de cada persona.

"La vida se te va. Tú mismo te vas poniendo muchas barreras a eso. Me di cuenta que en el verano no jugaba paletas, no porque no tuviera ganas, sino porque no me daba el pulmón para jugar paletas. Iba a terminar muy cansado, entonces para evitar ese cansancio, me empezaba a correr de todo", reconoció.

"Hoy día yo después de ocho meses sin fumar, y de muchos miles de cigarrillos menos en mi cuerpo, de partida duermo mejor, tengo más energía (…) Y hoy día puedo tener un día mucho más activo y no quedo cansado como antes, entonces uno como que se sorprende de uno mismo", dijo Jorge Zabaleta, explicando que tras dejarlo, retomó algunos deportes, comenzó a hacer caminatas en el cerro e incluso a salir con sus hijos.

"Todo ha sido mejor", señaló. "Es una lucha diaria. Y esa lucha va a durar por lo menos, dos años, hasta que ya se te olvide el tema del pucho", agregó.

