Jorge Zabaleta concreta gran logro tras revelar su lucha por superar profunda adicción

4 horitas pedaleando en el cerro con mis hijos es un logro para mi después de fumar mucho por muchos años. Calculo que he dejado de fumarme unos 6.000 cigarrillos en este tiempo. Subí de peso también, bastante. Pero nada se compara con reencontrarse con tu propio físico y volver a disfrutar de cosas que producto del cigarro ya no hacías… vale la pena! Todavía no llevo un año y sigue siendo una pelea diaria con la adicción pero VAAAAAMOS!!! CTM!! #bicicleta #montaña #airelibre #hijos #sano @insanity_bikes @specialized_chi