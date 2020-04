Critican a Adal Ramones por romper la cuarentena y exponer a su bebé

El ex conductor de Otro Rollo, Adal Ramones, ha estado confinado junto a su familia en un departamento en una playa mexicana. A pesar de que el también productor ha estado informando a los fans sobre la situación que se vive en la costa, ha sido muy criticado por la forma en la que está llevando la cuarentena.

Y es que para algunos fans, Adal está tomando este tiempo para "vacacionar" y no para resguardarse como debería.

Recientemente publicó un video en el que aparece corriendo en la playa junto a su hijo menor, quien iba en su carriola. Con la intención de evitar críticas, el conductor especificó que aprovechó para salir porque la playa estaba "casi desierta" y que no había nadie que se les acercara.

"SANA DISTANCIA!!! Cuídense! Antes que algunos protesten y critiquen, vean que salimos a la playa casi desierta a trotar con toda la seguridad y sin que se nos acercara nadie #socialdistancing A pesar de todo, intentemos sumar y ser felices! Es difícil en estos tiempos, los sabemos, son duros, pero hagamos o intentamos tener a nuestros pequeños con alegria y esperanza de un mundo mejor🙌🏻"

A pesar de esto, sus seguidores no dudaron en expresar su preocupación, especialmente por exponer a su bebé de apenas un año.

"No Adal, yo te sigo desde chico pero NO, esto NO está bien, "pero que necesidad" dijera Juanga, expones a tu niño y a ti, lo que haces es dar a pensar a todos que la cuarentena no es necesaria"

"Que no se trata de poner el ejemplo??" "¿qué parte de quédate en casa no está claro?"

"Si todos piensan como tu, todos saldríamos y no esta bien"

"No importa..no debieron es por seguridad de los demás. Todos queremos salir no sólo uds. Pero por ayudar a los demás no lo hacemos"

De acuerdo con las autoridades del país, entre las razones por las que una persona podría "romper" cuarentena serían: compra de alimentos, asistencia a centros de salud, desplazamiento al lugar de trabajo o para apoyar a adultos mayores o personas con discapacidad.

Alrededor del mundo muchos parques, playas o lugares de gran afluencia han sido cerrados debido a su naturaleza de alto contacto. En México las autoridades siguen trabajando en limitar las actividades al aire libre, aunque cada estado ha implementado sus propias condiciones. Cada quien debe ser responsable de sus acciones y tomar las medidas de precaución pertinentes para evitar el contagio.

