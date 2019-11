¡Está enorme! Así ha crecido el tercer hijo de Adal Ramones

View this post on Instagram

El momento más vulnerable y esperado como mujer, la fortaleza que sólo viene de Dios y la esperanza de ser la mejor mamá para Cristobal. Sumamente bendecida por tener el privilegio de ser Madre y de poder compartirlo con la persona que más amo; mi marido @adalramones . Después de tantos años empiezo a entender a mi mamá, gracias mamá @lichabt por tu dedicación, paciencia y amor incondicional. 💎🙌🏻 #felizdiadelamadre #felizdiamama