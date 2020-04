En casa de Eugenio Derbez está prohibido hablar inglés y ésta es la razón

Eugenio Debez ha trabajado mucho en corvertirse en una estrella hollywoodense y hacerse un nombre en la unión americana. No obstante tiene la extraña prohibición de que en su casa se habla en inglés. Esto a pesar de que él luchó para aprender el idioma y lo maneja muy bien.

El comediante y cineasta confesó su peculiar regla durante una entrevista para el programa Univisión, con la presentadora Chiquinquirá Delgado. Y no solo eso, sino que reveló la razón de su prohibición y dejó a todos atónitos con su aclaración.

El comediante y cineasta no quiere que su hija Aitana pierda sus raíces - Agencias

“No he querido que pierda el español”

es pareja de la cantante y compositora Alessandra Rosaldo, ambos tienen a la pequeña Aitana de 5 años. Con el objetivo de preservar el idioma español los dos artistas tomaron la medida de que en su casa no debe hablarse inglés aunque todos lo dominen.

Eugenio Derbez señaló que no quiere que su hija deje de dominar el idioma de sus padres debido a que viven en Estados Unidos “No he querido que pierda el español. Si te fijas, nada más habla en español aquí en la casa, no queremos que pierda el español, porque muchas veces los niños que nacen aquí en Estados Unidos, tienen contacto con el inglés en la televisión, en la escuela y pierden el español”, explicó en la entrevista.

Eugenio Derbez tiene una excelente relación con su hija Aitana - Agencias

Para lograr su cometido, en la casa deno se habla inglés. Tanto los padres como los hermanos de Aitana se expresan en español y esto ha permitido que la niña maneje ambos idiomas.“Yo he tratado de no hablarle para nada en inglés, en la casa está prohibido hablar en inglés, entonces, cuando empieza a cantar canciones en inglés, se me ocurre enseñarle canciones en español”, declaródejando claro su poderosa razón.

