Así reaccionan los fans a nueva faceta de Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann está pasando actualmente por una separación sentimental. Su vida artística también está dando un giro, pues pasó de hacer de malo a un personaje totalmente nuevo. Pasa a hacer de galán bueno y sus fans no pudieron evitar opinar al respecto. Algunos lo apoyan y otros dicen que lo prefieren de narcotraficante más fascinante de todos los tiempos.

“¡CHEMAAAAAAAAAA VUELVEEEEEEEE!”, “¡En serio!!! No te imagino haciendo esos papeles. Me quedé con el Chemaaaaa jij” y “Ay noooo… ese look no!.. pero así te queremos!”. Así reaccionaron algunos de los seguidores del actor. Algunos están en total desacuerdo con el nuevo look que le exige el personaje y no se imaginan al actor mexicano en otra faceta. Otra usuaria expresó: “Mau qué raro te ves peinado así pero siempre galán”.



Mientras surgen estos comentarios, otros seguidores han mostrado su total aceptación sea cual sea el papel que va a representar en su nuevo personaje Mauricio Ochmann. “Me encanta que te atrevas a hacer personajes distintos. Amo a los actores jugados y que no quedan pegados con un solo personaje. Además, tú eres excelente, de los mejores actores de tu generación ¡Mucho éxito con este proyecto y con los que vengan!”, resaltó una seguidora.

Esperan con ansias

La fanaticada de Mauricio Ochmann señalan en las redes que esperan con ansias la nueva interpretación del actor. Muchos aseguran que lo admiran por lo que es y que resulta todo un reto cambiar de personalidades de una forma tan radical.

“Esperando ansiosa verte en tu nuevo personaje”, “Eres toda una eminencia de la actuación. Me imagino que me volveré a enamorar” y “Te apoyamos en lo que traigas. Has demostrado ser un artista de los mejores”. Estas fueron otras de las reacciones de los seguidores.

No cabe duda de que el público ama a Mauricio Ochmann. Aunque añorarán a “El Chema” están preparados para todo lo nuevo que trae el actor, quien también es noticia por decidir tomarse un tiempo con su pareja Aislinn Derbez.

