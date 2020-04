Eduardo Fuentes se refiere a la violenta encerrona sufrida por su esposa

El jueves 16 de abril, la esposa de Eduardo Fuentes, Andree Burgat, reveló que fue víctima de una encerrona en en el sector Buenaventura en la ruta 5. Según explicó, cuatro desconocidos intentaron robarle su auto intimidándola con dos armas de fuego, que ella calificó como "falsas".

Al notar un espacio de un metro entre su auto y el de los sujetos, aprovechó para escapar. Una hazaña que realizó con éxito pese a experimentar un choque. "Pienso qué hubiera hecho si voy con Alma (su hija) y habría hecho lo mismo. No dejaría a mi hija arriba del auto. Y eso de 'anda con cuidado' vale nada. Hoy pasa en cualquier lado", dijo a través de redes sociales.

La mañana del viernes, conversó con el matinal Hola Chile, en donde repasó la situación. Por su parte, Eduardo Fuentes comentó que aún se encuentra "sorteando ese susto de ayer". "Es una sensación extraña, porque Andreé reacciona instintivamente, que es como contrario a lo que dicen que hay que hacer. Afortunadamente no pasó a mayores, pero pensamos si la pistola hubiera sido de verdad, quizás qué cosas estaríamos lamentando ahora", dijo.

El periodista explicó que se encontraba en su casa junto a su hija Alma, y se refirió al tratamiento de Carabineros en torno al tema. Al respecto, comentó que no son bandas profesionales. "Andan en esa. Yo creo que a eso se refieren. No creo que se lo tomen a la ligera los Carabineros. Me da la sensación de que ellos quisieran hacer más. También debe ser frustrante hacer todo un operativo para pillar a cuatro adolescentes menores de edad que van a salir pasado mañana", señaló.

"A mí me ha tocado ser víctima de la delincuencia varias veces. Me ha pasado de todo. Yo vivía en una población más o menos peluda y nunca me pasó nada. Salí de ahí y me ha pasado muchas veces", agregó. "Generalmente la situación es la misma. Tú haces la denuncia y no pasa nada. Hay que hacer la denuncia, pero la sensación que va quedando en la sociedad es que hay una impunidad instalada", dijo.

