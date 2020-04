Después de duras peleas, Sean Penn le envía un mensaje a Kate del Castillo

La relación entre Kate del Castillo y Sean Penn no ha sido la mejor. Han tenido duros dimes y diretes después de que ambos relataran a su manera su polémica visita a Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando ésta estaba escondido de las autoridades.

En 2016 Seam publicó un reportaje en una revista sobre el capo y esto molestó mucho a Kate. Ella aseguró no conocer las intenciones del actor, director y político estadounidense. La actriz publicó en varios medios su molestia por la acción de Seam.

En el próximo año, Kate del Castillo escribió un documental sobre todo lo que había vivido al ser investigada por su contacto con el narcotraficante. La oportunidad no fue desaprovechada por Sean Penn para atacar a la actriz, acusándola de ser una hambrienta por la fama. Además aseguró que la intención del documental era dañar la imagen de él con ''una narrativa falsa, tonta y peligrosa''.

¿Qué le dice ahora a Kate del Castillo?

Kate del Castillo no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Penn con varias groserías. Desde entonces ha habido silencio en ambas partes. Los actores que un día fueron tan unidos no se tratan y evitan opinar uno del otro pues tienen visiones muy diferentes sobre lo que resultó de la visita a “El Chapo”, hoy encarcelado.

No obstante, durante una entrevista al programa “Suelta la Sopa”, Sean Penn para hablar sobre la ayuda que éste está haciendo en Malibú para realizar pruebas gratuitas, el entrevistador no pudo evitar la tentación de preguntarle por Kate.

Ante el cuestionamiento, Sean no pudo disimular su cara de asombro. Fue obvio que no se lo esperaba, pero finalmente respondió: ''¿Kate del Castillo?, no hay comunicación con ella, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus''.

