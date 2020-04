Demi Lovato reveló que ya no es amiga de Selena Gomez, los Jonas Brothers y Wilder Valderrama

La cantante Demi Lovato se encuentra mejor que nunca. Así lo ha dejado a entrever en la nueva portada de la revista Harper's Bazaar donde es la protagonista y a quienes brindó unas declaraciones muy llamativas.

Y que es tras recuperarse de una sobredosis que la dejó al borde de la muerte en 2018 y tener que internarse en rehabilitación, está lista para darle un nuevo impulso a su carrera musical con un álbum donde por fin podrá "dejarlo todo claro", avisó.

“Me he mantenido al margen durante dos años. He mantenido la boca cerrada, mientras que los tabloides se han vuelto locos", comenzó la estadounidense que se volvió una estrella luego de colaborar con Disney, de acuerdo con La Vanguardia.

Justamente ahí conoció a los Jonas Brothers y a la que hasta poco era una de sus más grandes amigas: Selena Gomez. "Cuando creces junto a alguien, siempre le guardas algo de amor. Pero la verdad es que ya no somos amigas", expresó sobre la intérprete de "Boyfriend" según el Diario AS.

En efecto, ambas participaron de un episodio polémico entre los fanáticos recientemente cuando Gomez le dejó un comentario a Lovato en sus redes sociales y esta no contestó.

Conforme a la misma fuente, añadió que no tiene relación alguna con ninguno de sus excompañeros de Disney, únicamente con Miley Cyrus, e incluso en el vídeo del tema "I love me" se le observa pasar de largo ante tres chicos que asemejan la figura de los Jonas Brothers.



Adiós amor

Asimismo Demi Lovato tuvo palabras hacia su exnovio, el actor Wilder Valderrama, con quien mantuvo seis años de relación. Ambos terminaron en 2016 y en ese entonces prometieron permanecer en la vida del otro, cuestión que finalmente no resultó de esa manera.

"Me alegro mucho por él y le deseo solo lo mejor, pero ya no formamos parte de la vida del otro, y no hemos hablado en mucho tiempo", dijo la artista conforme a Glamour.

