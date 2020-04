María Luisa Godoy por salida de Chiqui Aguayo de TVN: "Todo tiene que ser en el ámbito legal"

La animadora María Luisa Godoy fue una de las últimas invitadas al programa El Aperitivo, conducido por Jordi Castell. Durante la conversación, la comunicadora se refirió a los recientes cambios que ha experimentado el matinal Buenos Días a Todos debido a la pandemia mundial que la llevó a conducir el programa desde su casa.

"Es un privilegio para mí estar con mis tres niñitas y haciendo el matinal desde la casa", dijo, contando que le está enseñando a leer a una de sus hijas. La animadora también repasó los últimos meses, los que estuvieron marcados por el estallido social. En este contexto, se refirió a su decisión de rebajar su sueldo para ayudar a sus compañeros que ganaban menos.

"Siempre fui crítica de los sueldos en televisión, desde los inicios de mi carrera encontraba que eran desiguales, que estaba mal pelado el chancho, siempre lo dije públicamente, nunca fui partidaria de sueldos tan altos", comentó, reconociendo que sintió pudor cuando se supo la información.

La salida de Chiqui Aguayo y Hugo Valencia

Otro de los temas que abordaron en el programa de Jordi Castell, fue la reciente salida de Hugo Valencia y Chiqui Aguayo de TVN. Sobre esta última, señaló que "hay un montón de cosas que no me atrevo a decir porque es en el ámbito de lo privado que yo he hablado con ella y no quiero romper códigos. Lo que ella diga públicamente es con lo que yo me quiero quedar".

Además, se refirió al fuero maternal de la comediante, quien no descarta tomar acciones legales. "Todos sabemos que TVN está en una crisis económica súper importante. Ella está viendo cómo va a ser su salida. Todo tiene que ser en el ámbito legal y eso va a ser así, no me cabe la menor duda. Ella está en conversaciones y tiene que ver cómo se llega a los acuerdos respectivos", dijo María Luisa Godoy.

Sigue leyendo