Chiqui Aguayo no descarta tomar acciones legales tras ser despedida de TVN

Hace unos días, Hugo Valencia y Chiqui Aguayo fueron despedidos de TVN luego de años trabajando en el canal y, por lo tanto, del Buenos Días a Todos. Su desvinculación se sumó a la salida de otros rostros como Marcela Vacarezza, Daniel Stingo y Cristián Sánchez, quien dejó la animación del matinal a fines del 2019.

La noticia los tomó por sorpresa, pese a la crisis financiera y la reestructuración que ha experimentado la señal estatal durante el último tiempo. Sobre sus sensaciones tras ser despedida, Chiqui Aguayo comentó que cuando le comunicaron la noticia, llamó a Gino Costa. "Ahí me entero que a Hugo también lo habían desvinculado. Fue bien sorpresivo también porque habían desvinculado a harta gente del canal el 31 de marzo entonces nosotros no esperábamos que iban a seguir habiendo más despidos", dijo a La Tercera.

"Es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’. Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados", agregó la comediante, quien tiene una situación especial, ya que en septiembre del año pasado se convirtió en madre, y no se respetó su fuero maternal.

"Yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal", contó al citado medio. Además, explicó que tras su despido, varios profesionales se comunicaron con ella para ofrecerle ayuda. Respecto a emprender acciones legales, Chiqui Aguayo aseguró que no lo descarta. "No lo sé todavía, lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear", señaló.

"Yo me fui de prenatal como en agosto del año pasado, y volví a trabajar en enero, y ahí ya había sufrido una reestructuración súper importante. Entonces creo que el matinal no ha parado de tener cambios, eso ha hecho que finalmente no se logra consolidar un equipo. Todos los equipos se van afiatando con el tiempo, entonces someterse a tantos cambios creo que es un estrés para todos los que trabajan ahí", añadió.

