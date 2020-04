Lucho Jara recuerda a su madre en medio de la cuarentena: "Habría sido muy difícil tenerla lejos"

Sin duda, el distanciamiento de los seres queridos ha sido uno de los aspectos más complicados durante la cuarentena producto del coronavirus. Un aspecto que también ha afectado a figuras del espectáculo como Raquel Argandoña y Lucho Jara, quien recientemente recordó a su madre con una emotiva reflexión en torno a la crisis sanitaria.

El animador recordó a su progenitora, quien falleció en el año 2013, e imaginó su situación si aún estuviera con vida. En este contexto, se puso en el lugar de quienes actualmente no pueden estar con sus familias y con sus padres para evitar contagiarlos.

"Pienso mucho en todas aquellas personas que no pueden abrazar a los suyos, a sus viejo. Me pongo en sus zapatos. Aquí estoy abrazando a mi vieja. Para mí habría sido muy difícil tenerla lejos, por eso solidarizo con quienes no pueden abrazar a sus padres… Aguanten. Se los pido. Que tengan una hermosa semana. #quedateencasa", dijo.

Lucho Jara recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes empatizaron con sus palabras y contaron sus propias experiencias con la distancia. "Yo igual solidarizo con ellos Luchito. También pienso si mi mamita hubiera estado viva y se hubiese enfermado de esta pandemia y falleciera, sería horroroso no poderme acercar a ella. Sería muy doloroso", señaló una desconocida.

También hubo quienes agradecieron su mensaje en estos momentos. "Gracias por tus palabras. Me alientan para seguir en esta espera y poder abrazar a mis viejitos. Gracias luchito", dijo otra persona.

