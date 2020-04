“¿Te alcanzaré a abrazar?”: La pregunta que emociona a Raquel Argandoña sobre su mamá

La panelista del matinal de Canal 13, Bienvenidos, Raquel Argandoña, expresó su tristeza al estar alejada de su madre, con quien mantiene una relación muy cercana.

En el programa de este lunes, Argandoña expresó una pregunta al panel de expertos poniendo como ejemplo la relación con su mamá, revelando un diálogo entre ellas.

“¿Por qué se considera grupo de riesgo al adulto mayor? Durante todo el día, todos los canales hablan del riesgo del adulto mayor, que no salga. Lo hablo por un caso personal", comenzó preguntando.

"Yo veo a mi mamá a veces. Me voy por la calle y la veo por el balcón. Ella desde el balcón me grita: ‘¿Te alcanzaré a abrazar?’ Se les produce algo sicológico, ellos piensan que no van a resistir esta pandemia”, señaló visiblemente emocionada.