Así ha sido la vida en cuarentena de Cameron Díaz tras convertirse en mamá

Cameron Díaz es una de las celebridades más herméticas del espectáculo y tras el sorpresivo anuncio de su estreno como mamá a principios de año, así reapareció en redes sociales.

Durante la cuarentena, la actriz recurrió a las redes sociales para compartir con los fans cómo está viviendo la cuarentena de COVID-19, especialmente ahora que tiene la compañía de su esposo Benji Madden y la pequeña Raddix, de 5 meses.

"Esto (Instagram) no es lo mío pero siento que estos días es la única forma de estar en contacto y creo que igual es necesario aparecer y decirle hola a los fans", dijo Cameron.

La actriz se unió a su amiga, la directora ejecutiva de Who What Wear, Katherine Power, para un Instagram Live.

Mientras que muchos famosos han confesado lo difícil que ha sido acostumbrarse al encierro, Cameron afirmó que ya estaba "acostumbrada" pues desde que nació su bebé en diciembre, ha tenido que pasar mucho tiempo en casa.

"De todos modos he estado viviendo en cuarentena porque tengo una hija de meses", dijo Díaz. "Así que mi vida ha sido completamente tranquila durante los últimos meses".

La estrella de There's Something About Mary dijo que le gusta estar en su casa, ya que ha estado ocupada cocinando, limpiando y cuidando a su bebé, además de que también se ha concentrado en sus mascotas y su jardín.

"Todo lo que estoy haciendo aquí es mantener las cosas vivas", bromeó. Ser mamá de Raddix es "la mejor parte de mi vida", dijo Díaz.

Cameron Diaz sorprendió a todos sus fanáticos al informar que se convirtió en madre a sus 47 años junto a su esposo Benji Madden, con quien se encuentra casada desde 2015. Sin importar la diferencia de edad, ambos han crecido juntos, bajo la idea de llevar una vida lo más alejada posible del ojo público.

"Estoy muy agradecida y feliz. Es lo mejor que he tenido. Tengo mucha suerte de estar con Benji y estamos pasando el mejor momento", dijo Cameron en la transmisión de Instagram.

Además, habló sobre tener los labores perfectamente repartidos en casa ya que ambos se hacen cargo de todo por igual, especialmente con la rutina del bebé. La actriz describió al cantante como "un padre increíble".

"Benji es tan bueno. Es un padre tan increíble. Tengo tanta suerte de ser el padre de mi bebé. Es increíble".

Díaz también reveló que tienen la fortuna de contar con el apoyo de Joel Madden, hermano gemelo de Benji y con su esposa Nicole Richie, pues son vecinos.

