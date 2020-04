Leo Méndez revela detalles de la agresión que sufrió: "Hubiese sido un derrame cerebral"

Hace unos días, Leo Méndez Jr. compartió en sus historias de Instagram una fotografía con un ojo morado. El joven explicó que la lesión se originó producto de un golpe que recibió por parte de un desconocido, el que lo empujó de una escalera y provocó que este chocara con la manilla de una puerta.

"Me he ido a ver a un hospital y todo súper bien", señaló a través de la misma plataforma. Si bien no entregó más detalles en el momento, sí lo hizo días más tarde, cuando compartió un video relatando lo sucedido. "Quiero aprovechar de subir una historia comentando lo que le pasó a mi ojo, mi cara. Me han escrito preguntando qué realmente pasó. Otros me escriben que es mentira, que estoy mintiendo, que estoy encubriendo maltratos físicos de mi ex pareja", partió diciendo.

Luego explicó que quiso subir una historia "para aclarar eso y explicarlo bien cómo es, porque al parecer una historia escrita no basta". De acuerdo con su testimonio, "estaba en el aeropuerto y todo, había pasado el control de seguridad, todo muy bien, iba bajando con la maleta en la escalera mecánica para ir al estacionamiento de autos, donde me estaba esperando mi padre".

"Y viene este señor que estaba provocándome hace mucho rato, me miraba con cara de molestia porque este señor estaba, bueno, de partida sin guantes, sin mascarilla, nada de precavido, sin ningún tipo de seguridad, nada. Yo creo que se molestaba por el simple hecho de que me encontraba alharaco (…) Va y me toca con su mano asquerosa en una zona expuesta de mi cuerpo que es el brazo, que no lo tenía tapado. Yo le hago show y le grito ‘bastardo culiao’ y parece que era chileno porque me entendió perfectamente. Ni siquiera le hablé en sueco, nada", agregó.

"Y va, y de picado me empuja andando justo en una escalera mecánica. Justo había una puerta de seguridad, como de emergencia, que da a un pasillo que da al estacionamiento. Y nada poh', puro show", continuó Leo Méndez, indicando que luego del empujón apenas pudo levantarse porque estaba "súper mareado. Sentía que la cabeza me iba a explotar".

Debido a las medidas de protección por el coronavirus, los presentes evitaron prestarle ayuda. Sin embargo, Leo Méndez contó que se le acercaron dos personas para preguntarle si estaba bien. "Agarré mis maletas y me fui donde mi papá. No pasó a mayores. Sí me dolió, el impacto fue duro, me quedaron unos moretones en la espalda por la escalera mecánica y todo. La cara me está mejorando, pero no pasó a mayores, que pudo haber sido, el peor escenario hubiese sido un derrame cerebral, me explicaron. Fue súper cuática la caída", cerró, atribuyendo la agresión a "una mezcla de homofobia y rabia contra el mundo".

