Leo Méndez genera preocupación tras aparecer con un ojo morado: "Existe gente muy mala..."

Un lamentable hecho fue el que dio a conocer Leo Méndez, luego de compartir una fotografía con un ojo morado. El joven compartió el registro en sus historias de Instagram, en donde explicó que su lesión se debió a un golpe que sufrió tras ser agredido por un tercero.

"Existe gente muy mala en este mundo. Cuídense chicos!", escribió, junto a un corazón. Si bien no entregó detalles en dicho momento, sí lo hizo momentos después en una nueva publicación. Según explicó, su lesión se produjo luego que alguien lo empujara de una escalera y terminara chocando contra la manilla de una puerta.

"Chicos me encuentro bien, gracias por su tremenda preocupación. Un tipo me empujó de una escalera, tras lo cual me pegué con todo el ojo contra la manilla de una puerta. Me he ido a ver a un hospital y todo súper bien", detalló, tranquilizando a sus 312 mil seguidores.

Recordemos que Leo Méndez se convirtió en uno de los participantes de Bailando por un Sueño, de Canal 13. Su aparición se extendió hasta que el programa fue suspendido como parte de las medidas del canal para prevenir el contagio de coronavirus. Posteriormente, estuvo en un capítulo de Sigamos de Largo, en donde habló sobre distintos aspectos de su vida.

