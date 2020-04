Cecilia Bolocco destaca importante apoyo en la recuperación de Máximo y se declara "enamorada"

La mañana del jueves, en el matinal Bienvenidos, Cecilia Bolocco habló sobre el proceso de recuperación de su hijo Máximo y el proyecto con el que busca ayudar a otras familias con experiencias similares a la suya. "Estoy con un proyecto alucinante. Es ambicioso, pero cuando uno habla de salvar vidas, tiene que ser muy ambicioso ", comentó, indicando que paralelamente ingresó a la Fundación Nuestros Hijos.

"Me tiene el corazón repleto de amor. Hace 30 años trabajan con los niños con cáncer y sus familias. Necesitmos ayuda, la que sea, la que se pueda en estos momentos (…) Es muy difícil pedir ayuda, pero a lo mejor contactarse con la página de la fundación", dijo, invitando a realizar donaciones para ayudar a estas familias.

Posteriormente, Cecilia Bolocco contó cómo enfrentó la recuperación de Máximo, contexto en el que Raquel Argandoña le preguntó por su corazón. "Enamorada, enamorada más que nunca ", dijo la ex Miss Universo al respecto, indicando que su pareja José Patricio Daire y su familia fueron fundamentales durante este proceso. "No saben lo importante que fueron para Máximo y para mí durante este proceso, pero sobre todo Pepo (José Patricio), que estuvo con nosotros todo el tiempo", señaló.

"Cada vez que Máximo estuvo hospitalizado estaba con nosotros. Me hacía la cama, porque yo dormía en la pieza con Máximo en un sillón", contó. "Pepo se quedaba en la pieza de al lado y me hacía la cama. No sabes la cantidad de gestos y de cosas… Y cuando pienso en todo eso me llego a emocionar porque él hizo que yo solo me preocupara de Máximo. Yo pienso que si me hubiese tocado sola, hubiera sido muy distinto ", agregó.

"También por eso quiero trabajar tanto en esto, porque conozco la realidad de las familias chilenas. Hay muchas mamás solteras que tienen esta situación. No quisiera pensar el dolor que ellas sienten", remarcó.

