Cecilia Bolocco sobre la recuperación de Máximo: "Yo siempre le dije toda la verdad"

La mañana del jueves, el matinal Bienvenidos realizó un contacto en vivo con Cecilia Bolocco, quien se refirió al proceso de recuperación de su hijo Máximo luego de ser operado por un tumor cerebral en noviembre del año 2018. El joven fue sometido a distintos tratamientos, de los que habló en conversación con Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.

Consultada sobre cómo abordó la enfermedad con su hijo, la ex Miss Universo explicó que "yo siempre le dije toda la verdad, toda la verdad que yo sabía". "Muchas veces los médicos tampoco te informan todo", explicó, detallando que lo que ella hacía "era recoger esa información y entregársela de la manera menos dramática posible".

"Recuerdo cuando estábamos en Estados Unidos por comenzar con el primer tratamiento de radioterapia. Cuando estábamos por terminar ese primer proceso, él empezó a sentirse muy angustiado por lo que venía, que eran las quimioterapias", agregó, contando la reacción que tuvo Máximo.

"Él me dijo mamá no me quiero hacer la quimio. Yo le dije 'amor, hay que hacerla', y le expliqué de la mejor manera posible", señaló, remarcando que durante todo ese proceso, se encomendaron a la virgen. "Nosotros rezamos mucho, le rezamos mucho a la virgen", dijo.

Además, contó una situación que vivió con el menor cuando comenzaron sus quimioterapias. Según explicó, hace exactamente un año internó a su hijo para iniciar el tratamiento, momento en el que el joven le dijo que le pediría a la virgen por su salud. En ese momento, Cecilia Bolocco le dijo que no. "Tú a partir de ahora le vas a dar gracias a Dios y a la virgen porque estás sano, porque estás sano", señaló.

En ese sentido, indicó que "siempre hay que abordar con mucha esperanza y decretando lo que uno quiere. Creo que lo más importante es lo que podemos hacer como comunidad por el resto".

Sigue leyendo