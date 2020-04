¿Adiós crisis? Gala Caldirola sorprende con romántica fotografía junto a Mauricio Isla

A principios de marzo, surgieron rumores en torno a una crisis entre Gala Caldirola y Mauricio Isla a meses de su matrimonio por la iglesia. La española corroboró la información en el programa Bailando por un Sueño, indicando que si bien no quería referirse al tema, todas las parejas enfrentan este tipo de situaciones. "Yo creo que todas las parejas pasan por crisis", dijo.

"Tampoco me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si obviamente sé que se notan las cosas, porque soy una persona expuesta y tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila", agregó. Pero a un tiempo de sus declaraciones, pareciera que las cosas entre ella y el futbolista mejoraron.

Así lo dio a entender luego de compartir un recuerdo del día de su matrimonio. Se trata de una fotografía en la que aparecen en la celebración de la boda, la que acompañó con un gran corazón. Gala Caldirola no entregó más detalles en torno al registro.

La modelo se encuentra pasando la cuarentena en la parcela de su esposo en Calera de Tango. "Con Mauro (Isla) pensamos en qué era lo mejor para nuestra hija y decidimos cambiarnos", explicó la española a LUN. "Hace dos días supe de casos de contagio en el edificio y me fui. No podemos exponernos, menos mi hija que fue prematura, estuvo cinco días en una incubadora cuando nació y no sé cómo reaccionaría al virus, entonces eso también me tenía muy alerta. Doy gracias a la vida tener esta posibilidad", agregó.

