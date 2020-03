Gala Caldirola confirma distanciamiento del 'Huaso' Isla: "Sé que se notan las cosas"

Tras semanas de rumores, finalmente Gala Caldirola confirmó su distanciamiento con el Huaso Isla. La española se refirió a su relación con el futbolista en el programa Bailando por un Sueño, en donde reconoció una crisis de pareja.

Sus palabras surgieron luego que el jurado le preguntara si estaba bien, provocando una sincera respuesta de la modelo. "Desde el primer capítulo he tenido la sensación de que estás triste. ¿Pasa algo o es solo una impresión mía?", preguntó Fran García-Huidobro.

"Eh… O sea, triste, no. Yo soy súper positiva ante cualquier situación", respondió Gala Caldirola, explicando que "está siendo todo como súper intenso, el establecerse aquí, en un lugar distinto, nuevo, con la niña sola, situaciones externas. Y ahora, claro, con todo esto también, me ha costado un poco aterrizar en que tengo que bailar".

"Ahora mismo el ambiente no es como que el que teníamos la última vez. Todo más frío, todo más tenso. A lo mejor se ha notado esta noche. Me parece súper normal que se haya notado", agregó, siendo abordada por el animador del programa.

"¿Estás con tensión por el tema familiar, la distancia y eso?", consultó Martín Cárcamo, a lo que la modelo contestó que "es un cúmulo de cosas. Obvio que es una niña de dos años (Luz Elif). Me preocupa más que otras veces estar acá y dejarla sola. Y todo. La situación es complicada, porque el padre tenía que venir para ver a la niña, por el tema de la selección al final no puede venir. Entonces, obvio, es complicado".

Consultada por cómo están enfrentando la distancia con Mauricio Isla, Gala Caldirola aseguró que bien. Sin embargo, reconoció que se siente afectada por su hija. "Nada… Paciencia. Yo soy una persona adulta. No es por un tema mío. Tengo capacidad de razonar lo que sucede, pero una niña de dos años… Ella pregunta por su padre. ¿Cómo le explico? No puede venir. Y ella no entiende que no puede venir. Me da pena", dijo.

En ese momento, Fran García-Huidobro le preguntó si está separada. La modelo reaccionó con sorpresa, pero finalmente reconoció que se encuentran en una crisis. "O sea, eh… No sé. Yo creo que es mejor que, cuando uno no sabe qué decir, no decir nada… Siempre… Tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis, digamos, crisis…", comentó.

"Es que tampoco me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si obviamente sé que se notan las cosas, porque soy una persona expuesta y tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila", remarcó.

Finalmente, Martín Cárcamo le preguntó si tiene la esperanza de que puedan salir adelante, a lo que esta contestó de manera tajante. "Los trapos sucios se lavan en casa… No tengo nada que decir. Son cosas personales", cerró.

