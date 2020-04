Estos son los 4 actores mejor pagados de Hollywood

Para nadie es un secreto que la Hollywod mueve miles de millones al año y esto no sería así si no fuera por los personajes que lo representan. Esas personalidades que con sus papeles conmueve a una audiencia hace que muchos saquen de su cartera para verlos. Así que la revista Forbes decidió hacer un estudio y dio con la lista de los actores mejor pagados de la industria.

1.- Dwayne Johnson

La lista está encabezada por el actor de To fast to furious, Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, quien ha conseguido unas ganancias de 89,4 millones de dólares. Muchas de las ganancias de este actor vinieron por las secuelas de Jumanji, la serie Ballers y The Tian Games. Este último es un programa de entretenimiento que se produce en el canal NBC.

2. Chriss Hermsworth

Con más de 74 millones de dólares, Chriss Hermsworth es el segundo en la lista - Agencias

En la lista de loa actores mejor pagados sigue Chris Hemsworth, quien encarna a Thor en el universo de Marvel. Recibe un cheque de 76,4 millones de dólares. Sus ingresos también se ven acrecentados por ser la imagen de marcas como Hugo Boss y Tag Huer. Y a esto se le suma que protagonizó la película de Netflix llamada Dhaka.

3. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. ocupa el tercer lugar entre los actores mejor pagados - Agencias

Con 66 millones de dólares el tercer puesto de la lista de los mejores pagados está muy bien posicionado Robert Downey Jr. Este reconocido actor ha visto su carrera transformada para bien desde que comenzó a hacer de Iron Man. También se suma su excelente actuación en Endgame.

4. Akshay Kumar

Akshay Kumar no tendrá que preocuparse por un buen tiempo por sus finanzas - Agencias

El artista más reconocido de Hollywood en este momento se hace entre 5 y 10 millones de dólares por película. Su trabajo fue valorado por 65 millones de dólares quedando en el cuarto lugar de los artistas mejor pagados de la industria.No cabe duda de que estas estrellas no tienen por qué preocuparse en bue tiempo por las finanzas. Su talento ha hecho que sea posible estar entre encabezar la lista de los cuatro actores mejor pagados y pasará un buen tiempo para que alguien pueda reemplazarlos.

