Lejos de mostrarse incómoda o, incluso, molesta, la actriz Jennifer Garner ha asegurado que se encuentra de lo más feliz con el noviazgo que ha manifestado su anterior esposo Ex de Ben Affleck asegura estar feliz ante la relación de actor con Ana de Armas y Ana de Armas.

Garner asegura que Affleck se merece todo lo bueno que pueda pasarle porque es el padre de sus hijos y además un buen amigo. Con esto muestra que la aunque el matrimonio se dio por finalizado la pareja quedó en buenas condiciones.

Jennifer Garner ha mostrado estar feliz con la nueva relación de su ex - Agencias

Ben Affleck quiere otro hijo

La actriz le ha confesado a sus más amigos que le hace que la llena de complacencia que su exmarido haya encontrado un nuevo amor. Como se sabe, Ben Affleck ha hecho pública su relación con la actriz de origen cubano Ana de Armas, quien es 16 años menos que él.“Jennifer está muy contenta con el noviazgo de Ben y Ana, ya que ante todo lo considera su amigo y además el padre de sus hijos”, dijo una fuente cercana de la actriz a la revista “US Weekly”.

Violet, Seraphina y Samuel son los hijos consentido de Benn Affleck. Sin embargo, el actor ha manifestado querer tener otro con su nueva novia, lo que ha dejado a sus fanáticos asombrados por el poco tiempo que lleva la relación.

Ben Affleck y Ana de Armas fueron captados juntos en Cuba Se veían muy sonrientes

Al parecer la Ana de Armas está haciendo muy feliz al actor y éste no duda de que se trata de la mujer con la que pasará los últimos años de su vida.

Hasta ahora, parece que la cubana no ha tenido oportunidad de conocer a los hijos de Ben Affleck, pero toda la situación se ve tan armónica que muchos dicen que pasará poco tiempo para que la actriz también se gane el corazón de los más pequeños, así como ha sido bien recibida como pareja de su ex por parte de Jennifer Garner.

Lee también: Conoce el secreto de Jennifer Garner para una piel radiante

Te recomendamos en vídeo: