Pedro Almodóvar contra Madonna: “Nos trató como pardillos”

Han pasado 30 años desde el acontecimiento, pero Pedro Almodóvar decidió sacar a la luz pública algo que tenía reservado: “Madonna nos trató como pardillos y algún día tenía que decirlo". El director y guionista, ganador de dos Oscar, se refirió a una fiesta que él mismo organizó a la cantante en 1990.

La revelación proviene de un artículo que es la segunda entrega de un diario personal que está escribiendo. El famoso relata que conoció a la cantante después de ganar su primer Oscar. Asegura que Madonna lo llamó al siguiente día para invitarlo a conocer el set de “Dick Tracy” donde estaba grabando en ese momento.

Pedro Almodóvar recuerda que le organizó una gran fiesta flamenca a la reina del Pop durante su visita a Madrid, que se realizó en agosto de 1990.

Solo le interesaba Almodóvar y Banderas

Madonna dejó claro que solo le interesaban Almodóvar y Banderas - Agencias

Madona, de acuerdo a lo que revela Pedro Almodóvar, en su columna fue bastante exquisita y desagradable con las personas que intentaban halagarla. Incluso dejó claro que de toda la fiesta solo le interesaba Almodóvar y el actor Antonio Banderas.

La cantante que en ese entonces estaba en la cúspide de su carrera se mostró muy maleducada con el resto de las personas. El cineasta recuerda que ella decidió sentarse entre él y Banderas y envió a la entonces esposa del segundo a una mesa más apartada del salón.

Pedro Almodóvar también recordó que uno de los que conformaban el equipo de la cantante llevaba una cámara para grabar todo lo que acontecía: “Por tener un recuerdo”, le explicó Madonna. Sin embargo un año después vio en el estreno de la película “En la cama con Madonna”, gran parte de las grabaciones de la fiesta.

¿Y si hubiera sido al revés?

Madonna se mostró con descortesía hacia todas las personas - Agencias

"No me importa que parezca un ajuste de cuentas, si llega a ser al revés, yo rodando a Madonna y su grupo y haciendo una película con todo ese material que después se estrenaría en todo el mundo, me habría caído un palo del que todavía no me habría recuperado", aseguró Pedro Almodóvar.

El artista sentenció: "Madonna nos trató como a pardillos, y algún día tenía que decirlo, ni nos pidió permiso para utilizar nuestra imagen y además a mí me dobló porque mi inglés no debía de ser tan bueno", remata.

Para rematar Pedro Almodóvar también reveló que Madonna le hizo preguntar a Banderas, quien no dominaba bien el inglés, si le gustaba pegarle a las mujeres. Esto dejó impactado a los dos hombres. Bandera no dice nada a la pregunta, apenas si balbuceó.

