Modelo española deja la fama para ayudar a pacientes con coronavirus

Mientras muchos famosos se han encerrado en sus mansiones y desestimado la pandemia que tiene el mundo con la boca abierta, otros se han convertido en héroes. Éste es el caso de Ángela Rosa Sáiz, mejor conocida en las redes sociales como Madame Rosa. La modelo dejó las pasarelas para ayudar a los pacientes con coronavirus.

El príncipe Carlos reaparece tras contraer Covid 19 y da detalles de su salud El príncipe rindió homenaje a los médicos por su increíble labor en estos momentos

En un mundo en el que todos parecen penar más en protegerse a sí mismos que en los que ya están contagiados con la enfermedad, noticias como estas conmueven el corazón. Madame Rosa es una influencer de moda que decidió dejar a un lado las comodidades y regresar a su profesión de enfermera para apoyar a la gente de su país con el temible COVID-19

La modelo se enteró de la falta de personal



Una excompañera de trabajo le comentó a Ángela en el Hospital La Paz de Madrid, Españá no había suficiente personal para atender toda la demanda que había provocado el coronavirus. La modelo no lo pensó dos veces para ayudar.

Asegura que la noticia le provocó un terrible miedo por los alcances que ha tenido la pandemia en la sociedad Europea. Todo parece un cuento de terror en el que la gente no deja de llegar a las emergencias de los hospitales con tos y diferentes afecciones respiratorias, dando positivos al virus para el cual aún no hay cura aún.



La influencer también se sintió impotente yfue cuando decidió que en vez de quedarse en casa como todos los famosos lo mejor que podía hacer era ayudar y retomar de nuevo su profesión de enfermera a menos mientras pase la contingencia. “Me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles pero después lo pensé mejor y es que si todos pensáramos igual pues entonces no habría nadie trabajando en los hospitales, señaló Ángela.

La modelo subrió una foto en sus redes con un reflexivo mensaje: "Esta soy yo con el famoso EPI y este es mi campo de batalla, la Tercera planta de Traumatología del Hospital La Paz, todos nuestros pacientes son Covid 19+

Aquí entraba a ayudar a un tocayo de mi padre, un amor al que no puedo abrazar para consolarle por su soledad. Por favor quedaros en casa, por favor cuidaros sed responsables,no os quiero ver por aquí".

Lee también: Conoce la entretenida lista de tareas que hace Danna Paola durante la cuarentena

Te invitamos a ver en video: