Conoce la entretenida lista de tareas que hace Danna Paola durante la cuarentena

En estos tiempos el coronavirus nos ha obligado a todos a quedarnos en casa. Los famosos han aprovechado el tiempo para interactuar más con su fanaticada. Danna Paula nos habla de una entretenida lista de tareas que hace mientras pasa la cuarentena.



La estrella de ”Elite” se encuentra muy activa en las redes . Comparte con sus seguidores las aficiones a las que se dedica. Todas las cosas que enumera resultan muy divertidas y son celebradas por su fanaticada: “Ya hice rompecabezas, dardos y galletas, papel maché, ballet y algo de ajedrez, alfarería, ventriloquia y velas… estirar, dibujar, trepar y coser”, esto lo enumeraba hacer unos días.

Danna Paola ha dejado claro también que el baile es sin duda una de las cosas que más la distraen y relajan durante esta época de aislamiento. Así lo deja reflejado en diversos clips que hace en los que baila al ritmo de su tema Mala fama, por solo citar un ejemplo.

Danna Paola no pierde la alegría

A pesar de que son momentos difíciles, Danna Paola aprovecha para transmitirle alegría a sus seguidores. Esta es una noble labor de esta artista en medio de una pandemia que mantiene a todo el mundo en alerta y ha dejado varias personas falecidas.

Otra cosa divertida que le pasó fue que recibió un paquete para arreglarse las uñas. A la artista se le ha estropeado la manicura durante esta época y hay gente que no la quiere ver así.

“Dijeron 'Danna no se va a quedar sin uñas' y me acaban de mandar un kit gigante para aprender a hacer las uñas. Y ahora me toca aprender, a ver si funciona este reto de cuarentena”, expresó la Danna Paola en una historia de Instagram.

Sin duda, sin mucho que hacer en casa, estrellas como Danna Paola han aprovechado para tener un mayor acercamiento con su público y esto es algo que la fanaticada agradece inmensamente.

