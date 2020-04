Estos famosos están pasando unas lujosas vacaciones en tiempos de cuarentena

El resguardo por el coronavirus parece tener paralizado al mundo, pero no todos la están pasando tan mal. Para algunas personalidades esta ha sido una época de descanso que han sabido muy bien aprovechar. Te contamos los famosos qué están pasando unas lujosas vacaciones en tiempos de cuarentena.

Y es que el dinero que da la popularidad los ha hecho convertir sus casas o tener propiedades en las que pasar un tiempo confinados no parece un sacrificio, lo que sí es para la mayoría de las personas.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good…😊 #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6

— Jennifer Lopez (@JLo) March 18, 2020